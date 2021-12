Isch mähn, eigäntlisch heer isch’s jo gønz gärn, des friesisch herwä Norddeitsch, dess isch do owwä in Frieslønd beim Kurä allädaag heer. Die kennä jo nix defir, dass de liewä Gott ihr Platt hodd kwasi ausschderwä lossä. Dass isch do owwä uff Reha a øwänds um neunä noch mit „Moin!“ begrießt wärr, hawwisch Eisch schunn fazehlt. Heit geht ma awwa änn weidarä Restposchdä vunn Platt dursch de

