Fatou Diome fasst arikanische Lebenshärte in poetische Sprache

Die Piroge legte an. Schweigend trugen zwei Fischer die Ladung an Land. Auf dem Pier lag ein Mann mit triumphierend hochgereckten Armen. Von weitem sah er wie ein ruhender Schwimmer aus. Nur die halbgeöffneten Kleider verrieten, dass er nicht freiwillig so dalag. Unweit des Dorfs, wo die Insel Niodior ihre Zunge ins Meer taucht, war Moussas lebloser Körper den Fischern ins Netz gegangen. Der

...