Er zählte zu den zurückhaltend agierenden Darstellern, jedenfalls was sein Mienenspiel betrifft. Prägnant ins Bild gesetzt sieht man das in einer entscheidenden Szene des heute noch bekanntesten Films, in dem Charles Bronson eine Hauptrolle prägte. In Sergio Leones Westernklassiker „Spiel mir das Lied vom Tod“ steht er gegen Ende dem fiesen, mit Henry Fonda herrlich gegen den Strich besetzten

...