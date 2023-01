"Holy Spider": Der wahre Fall eines Serienmörders im Iran

Ein iranischer Serienkiller-Thriller: eigentlich undenkbar. Dennoch gibt es ihn. Realisiert als europäische Koproduktion - die Gelder stammen aus Dänemark, Deutschland, Frankreich und Schweden -, inszeniert vom 1981 in Teheran geborenen Ali Abassi („Border“), der inzwischen in Dänemark lebt und arbeitet, gedreht in der jordanischen Metropole Amman.

In den Straßen ...