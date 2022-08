Sound Of The Forest im Odenwald läuft 2022 auf jeden Fall

Drei Ausfälle in vier Jahren – Sound Of The Forest ist so etwas wie der Ober-Lazarus in der generell gebeutelten Festivallandschaft. Umso begeisterter sind die Veranstalter, dass das viertägige Pop-Event ab Donnerstag, 4. August, definitiv über die vier Bühnen am Marbachstausee in der Odenwaldgemeinde Oberzent gehen kann. „Wir freuen uns total, wenn endlich wieder die Musik losgeht“, sagt

...