Grunzendes Schwein, glückliches Schwein

Forscher können das Grunzen von Schweinen in Emotionen übersetzen. Mit Hilfe eines Programms erkennen die Wissenschaftler anhand der Tierlaute, ob das Schwein glücklich ist – oder nicht. So sei das Grunzen in positiven Situationen viel kürzer und weise geringere Schwankungen in Lautstärke, Intensität und Tonlage auf, erklärt Elodie Briefer von der Universität Kopenhagen. Mit Hilfe der Daten erstellten die Forscher einen Algorithmus, mit dem sich die Gefühle eines einzelnen Schweins feststellen lassen. Landwirten könne so dabei geholfen werden, mehr über die Gefühlslage ihrer Tiere zu erfahren, erklärt Sandra Düpjan vom Forschungsinstitut für Nutztierbiologie in Dummerstorf bei Rostock. Aus der Politik gebe es Forderungen, dass das Tierwohl überwacht und dokumentiert werde, erklärt die Expertin. Der neue Algorithmus biete dafür zahlreiche Möglichkeiten. Nun brauche es jedoch jemanden, „der den Algorithmus zu einer App weiterentwickelt, die Landwirte nutzen können, um das Wohlergehen ihrer Tiere zu verbessern“, sagt Briefer. dpa

