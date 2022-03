Kunst will wirken. Das gilt eigentlich immer, im Fall der auf der Biennale für aktuelle Fotografie gezeigten Arbeiten aber noch besonders. Wobei sich die Frage stellt, ob die in sechs Stationen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg vereinigten Bildwerke von rund 40 Urhebern wirklich Kunst sind oder es sein wollen. Ebenso ist das eine Art Journalismus oder gleich politischer Aktivismus. Der

...