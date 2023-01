Mannheimer Morgen Plus-Artikel Zeitreise Trump Tower in New York - Der Ersatz-Amtssitz

Halbzeit in der US-Politik: Vor zwei Jahren, am 20. Januar 2021, muss Donald Trump das Weiße Haus verlassen. 2025 will er dort wieder einziehen. Derweil residiert er im eigenen Wolkenkratzer in New York. Die Geschichte dieses Trump Towers ist so skandalbehaftet wie sein Besitzer