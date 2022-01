Stanisic kommt und Lehmler jazzt - welche Veranstaltungen Sie in Mannheim und der Region nicht verpassen sollten

Metropolregion. Schriftsteller Saša Stanišić liest im Nationaltheater

Zu einem Abend mit dem großartigen Schriftsteller Saša Stanišić lädt das Nationaltheater Mannheim (NTM) am Freitag, 21. Januar, 19.30 Uhr, ins Schauspielhaus ein. „Von 'Herkunft' und Zukunft“ will seine Lesung mit anschließendem Gespräch dem Publikum berichten. In seinem literarisches Selbstporträt „Herkunft“, für das Stanišić 2019 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, erzählt er von seinen „Heimaten“ - von der Kindheit der späten 1980er-Jahre in Jugoslawien, von der Jugend in Heidelberg. (Am NTM ist Johanna Wehners Bühnenfassung von „Herkunft“ wieder am Samstag, 22. Januar, 19 Uhr, zu sehen.) Stanišić gibt an diesem Abend einen Einblick in sein Werk und liest neben „Herkunft“ auch aus früheren und unveröffentlichten Texten. Karten kosten zwischen zehn und 28,50 Euro, ermäßigt zwischen 7,80 und 21,60 Euro und „Last Minute“ für Schüler und Studierende neun Euro.

Online-Tickets für Saša Stanišić gibt es hier.



Kurpfälzische Kammerorchester gibt 4. Schlosskonzert

Mit dem beredten Titel „Das Meisterwerk...“ hat das Kurpfälzische Kammerorchester sein 4. Mannheimer Schlosskonzert bedacht, das der renommierte Klangkörper am Wochenende zweimal im Rittersaal der einstigen kurfürstlichen Residenz aufführt. Gespielt werden dabei Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzerte A-Dur KV 414 und Es-Dur KV 449 und seine Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550 sowie Louis Théodore Gouvys Serenade Es-Dur op. 11. Dirigiert wird das Konzert von Paul Meyer, seit der Spielzeit 2019/2020 Chefdirigent des Kurpfälzischen Kammerorchesters. Solist ist der vielfach preisgekrönte Pianist Sélim Mazari. Das erste Konzert findet am Samstag, 22. Januar, 19 Uhr, das zweite am Sonntag, 23. Januar, 18 Uhr, statt. Tickets sind bis auf Weiteres nur telefonisch buchbar, unter Tel. 0621/14554 oder per E-Mail an orchester@kko.de. Sie kosten je nach Kategorie zwischen 35 und 50 Euro, ermäßigt zwischen 24,50 und 35 Euro.

Mehr Infos zum Konzert gibt es hier.

Wagner-Soiree am Mannheimer Nationaltheater

Zu einem Ritt über stürmische Wogen und auf weihevollen ritterlichen Wegen lädt das Nationaltheater Mannheimer (NTM) bei einer musikalischen Soiree am Freitag, 21. Januar, 18.30 Uhr, im Opernhaus ein: „Vom Nordmeer bis in die Gralsburg - Richard Wagners musikalischer Kosmos“ heißt der Abend mit Elias Corrinth, Assistent des Generalmusikdirektors am NTM. Dass diese Spielzeit sage und schreibe sieben Wagner-Opern auf dem Mannheimer Theaterspielplan stehen, nimmt Corrinth zum Anlass für eine große musikalische Rundschau, die von Wagners Anfängen mit „Der Fliegende Holländer“ über das Liebesdrama „Tristan und Isolde“ zum monumentalen „Der Ring des Nibelungen“ und weiter hin zum „heiligen Gral des Opernrepertoires“ - dem „Parsifal“ - reicht. All das will der Musiker und Wagner-Kenner Corrinth an Tasten und Texten in 90 Minuten unterbringen. Das dürfte reichlich spannend werden. Karten kosten sechs, ermäßigt 3,50 Euro, das NTM-Kartentelefon ist unter der Rufnummer 0621/1680150 zu erreichen.

Zu den Online-Tickets zur Wagner-Soiree kommen Sie hier.



Pabst Trio und Lehmler-Debus-Duo jazzen im Ella & Louis

Hochmusikalisch schreitet der Januar-Konzertkalender im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis voran: So tritt dort am Donnerstag, 20. Januar, 20 Uhr, das Christian Pabst Trio um den in den Niederlanden lebenden deutschen Jazz-Pianisten und Komponisten auf. Auf seinem neuen Album „Balbec“ setzt sich Papst zusammen mit dem Bassisten und „Jazz Echo“-Preisträger André Nendza sowie dem niederländischen Schlagzeuger Erik Kooger (die beide auch live dabei sein werden) mit Größen des Jazz auseinander - in seiner ganz eigenen Art. Karten kosten im Vorverkauf 22 Euro, an der Abendkasse zwei Euro mehr. Die Einzelplätze sind allerdings schon ausverkauft. Das Konzert der „Grande Dame des souligen Blues-Jazz“, Sydney Ellis, die mit ihrer Band Midnight Preachers einen Tag später, am Freitag, 21. Januar, im Ella & Louis zu Gast ist, ist dagegen bereits völlig ausverkauft. Das Künstler-Ehepaar Alexandra Lehmler (Saxofon) und Matthias Debus (Kontrabass) gibt hiernach am Montag, 24. Januar, 20 Uhr, sein „Tandem“-CD-Release-Konzert. Die beiden stellen dabei ihre erste Duo-Veröffentlichung vor, das Album „Tandem“, das 2021 in den legendären Bauer Studios in Ludwigsburg aufgenommen wurde. Auch hier kostet der Einzelplatz im Vorverkauf 22 Euro, an der Abendkasse 24 Euro.

Info zu Tickets und Programm gibtes ein beim Jazzclub Ella & Louis.

Tickets für das Christian Pabst Trio gibt es hier. Und Tickets für Lehmler und Debus hier.

Heidelberger Theater tanzt mit freier Szene

„Bühne frei für ganz besondere Gäste!“ heißt es beim ersten FLUX-Festival, welches das Theater Heidelberg zusammen mit der freien lokalen Tanzszene von 24. bis 30. Januar ausrichtet. Im Zwinger 1 sind dabei insgesamt neun Tanzproduktionen zu erleben – darunter auch interaktive Workshops und Angebote für die Allerkleinsten. Den Auftakt bildet Catherine Guerins zweiteiliger Abend „Show Business“, der am Montag, 24. Januar, 20 Uhr, Bewegung, Text und Musik verbindet (Restkarten gibt es für 19 Euro). Darauf folgt am 25. Januar Lorenzo Ponteprimos Film- und Tanz-Melange „Generation Ditto“ (die zuletzt schon ausverkauft war) und hiernach, am Mittwoch, 26. Januar, 20 Uhr, der Trilogie-Auftakt „Impact“, in dem Edan Gorlicki und sein Team die individuellen und gesellschaftlichen Prozesse beleuchten, die aus einer Katastrophe erfolgen (Karten: 19 Euro). Tickets gibt es online, unter Tel. 06221/5820000 oder per E-Mail an tickets@theater.heidelberg.de.

Die FLUX-Spielplan-Übersicht gibt es hier. Und Online-Karten zum „Show Business“ hier. Karten für „Impact“ vom Theater Heidelberg sind hier zu finden.

Mannheimer Klapsmühl' präsentiert Kabarett und Jazz

Sein 49. Programm „Alles bleibt anders!“ führt das Traditions-Kabarett Dusche in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus wieder am Donnerstag, 20. Januar, 20 Uhr, am Samstag, 22. Januar, 20 Uhr, am Sonntag, 23. Januar, 18 Uhr, sowie am Mittwoch, 26. Januar, 20 Uhr, auf. Der Eintritt kostet jeweils 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, für die Samstagsvorstellung (regulär) 22 Euro. Dem Irrsinn, der mit der postfaktischen Zeitenwende einhergeht, spürt Kabarettist HG Butzko in seinem Programm „aber witzig“ nach, das er am Freitag, 21. Januar, 20 Uhr, in der Klapsmühl' präsentiert. Karten hierfür kosten 22, ermäßigt 17 Euro. Am Dienstag, 25. Januar, 20 Uhr, findet hier unter dem Dach der IG Jazz zudem ein Konzert mit dem Rainer Böhm Trio statt. Der Konzerteintritt beträgt 15, ermäßigt acht Euro. Tickets gibt es telefonisch unter 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu. Ein ausgewähltes Kartenkontingent ist auch online verfügbar.

Den Spieplan der Klappsmühle gibt es hier. Und eine Online-Ticket-Übersicht vom Schatzkistl hier.

Tanzabend im Pfalzbau würdigt Choreograf Merce Cunningham

Choreografien des großen, 2009 verstorbenen Tanzkünstlers Merce Cunningham sowie von Petter Jacobsson und Thomas Caley zeigt das Ludwigshafener Theater im Pfalzbau am Freitag und Samstag, 21. und 22. Januar, jeweils 19.30 Uhr, beim „Merce Cunningham Centennial“-Gastspiel des französischen Ballet de Lorraine. Die Tanzcompagnie präsentiert bei diesem dreiteiligen Abend Cunninghams Stücke „Rainforest“ (im Bühnenbild von Andy Warhol) und „Sounddance“ sowie Petter Jacobssons und Thomas Caleys -von Cunningham inspiriertes - Werk „For Four Walls“. Tickets kosten zwischen 26 und 47 Euro, ermäßigt zwischen 14 und 24,50 Euro.

Online-Tickets für den 21. Januar gibt es hier, Tickets für einen Tag später gibt es hier.



Theater Mummpitz zeigt "Paula" auf Pfalzbau-Bühne

Das Kinder- und Jugendtheaterstück „Paula und die Leichtigkeit des Seins“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Zoran Drvenkar führt das Nürnberger Theater Mummpitz am Sonntag, 23. Januar, 16 Uhr, und am Montag, 24. Januar, 10 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau auf. Die Inszenierung von Andrea Maria Erl richtet sich an ein Publikum ab dem Grundschulalter. Erzählt wird darin die Geschichte von Paula, die mit sieben Jahren beginnt, immer schwerer und dicker zu werden, bis sie niemand mehr hochheben kann. Außer Onkel Hiram aus Australien, der sie einfach wie immer auf den Arm nimmt und in die Luft wirft - von wo Paula nicht mehr runter kommt ... Der Einheitspreis für Karten beträgt zehn Euro, ermäßigt sechs Euro, im Familienpaket kostet der Eintritt 28 Euro. Kartenbestellungen sind per E-Mail an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de oder telefonisch unter der Nummer 0621/5042558 möglich.





Satiriker Kindler und Comedian Miller bei Carambolage-Festival

Die ganze Bandbreite von Kleinkunst, Kabarett und Comedy zeigt das Carambolage-Festival am Heidelberger Karlstorbahnhof, das am Donnerstag, 20. Januar, 20 Uhr, mit einem Auftritt des Satirikers und Radio-Moderators Jean-Philippe Kindler in seine nächste Bühnenrunde geht. Und der will „das tun, was schon lange überfällig ist: Deutschland umtopfen! Sie hören richtig: Ich pflege auch die zartesten Pflänzchen wieder gesund!“ Karten für sein „Deutschland umtopfen!“-Programm kosten an der Abendkasse 21 Euro, im Vorverkauf gibt es sie online für 20,80 Euro (plus Gebühr). Am Tag darauf, Freitag, 21. Januar, 20 Uhr, porträtiert „comedic Storyteller“ Nikita Miller in seinem Programm „Freizeitgangster gibt es nicht“ seine von russischen Einflüssen und zahlreichen unfassbaren Erlebnissen gefärbte Jugend. Hier kostet der Eintritt an der Abendkasse 22 Euro, Online-Tickets sind im Vorverkauf für 20,80 Euro (plus Gebühr) erhältlich.

Online-Tickets Jean-Philippe Kindler gibt es hier. Und Online-Tickets für Nikita Miller hier.

Streichquartettfest widmet sich Komponist Wolfgang Rihm

Heidelberg. „Resttickets und Pässe sind noch verfügbar“, teilt das Heidelberger Streichquartettfest 2022 mit, das in diesem Jahr das Quartettschaffen von Komponist Wolfgang Rihm in den Fokus setzt, der im März seinen 70 Geburtstag feiert. Beim Eröffnungskonzert in der Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle, am Donnerstag, 20. Januar, 19.30 Uhr, bringen das Leonkoro Quartet, das JACK Quartet sowie das Ensemble Quatuor Danel und Solo-Klarinettist Thorsten Johanns Rihms Streichquartett Nr. 1 op. 2, sein Streichquartett Nr. 8 und die „Vier Studien zu einem Klarinettenquintett“ zu Gehör. Karten kosten 39, respektive 29 Euro. Am 21. Januar stehen dann ein Workshop mit Oliver Wille und Wolfgang Rihm, ein Konzert mit dem JACK Quartet, ein Vortrag von Ulrich Mosch, ein Quartettsatz-Konzert (mit Leonkoro Quartet, Adelphi Quartett und Goldmund Quartett) sowie ein Auftritt von Quatuor Danel auf dem Programm. Am 22. Januar geht es weiter mit einer Lesung von Eleonore Büning, einem Konzert mit dem Adelphi Quartett und dem Leonkoro Quartet sowie der „Rihm-Nacht“ mit Adelphi Quartett, Goldmund Quartett und Florian Steininger (Klavier). Am 23. Januar findet das Abschlusskonzert statt, mit dabei: Adelphi Quartett und Goldmund Quartett, Leonkoro Quartet sowie Nepomuk Braun (Violoncello).

Zum Programm und zu den Tickets vom Streichquartettfest 2022 geht es hier.

Punk und Rock im Musiktheater Rex

Bensheim. „Musik für erwachsene Rock-Gourmets“ haben der Sänger und Gitarrist Ron Spielman und seine Band dabei, wenn sie am Freitag, 21. Januar, 20.30 Uhr, im Bensheimer Musiktheater Rex zu Gast sind. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro, online 23 Euro (plus Gebühr). Ihren Tribut an die Toten Hosen entrichtet die „Opium fürs Volk!“-Show (ehemals: Kauf mich!“) am Samstag, 22. Januar, ab 20.30 Uhr im Rex. Das Repertoire der Tibute-Band reicht dabei von alten Hosen-Klassikern bis hin zum neuesten Album der Erfolgs-Punkrockband. Tickets kosten online vorab 17,50 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse 20 Euro. Das Konzert der Rock-Heroen von Wishbone Ash, eigentlich geplant für Mittwoch, 26. Januar, muss nach Rex-Informationen dagegen leider verschoben werden.

Zum Online-Ticketshop Musiktheater Rex geht es hier.





„Musique-Comédie“ mit Mademoiselle Mirabelle im Schatzkistl

Mannheim. „Musique-Comédie mit plüschigem Humor und daunigen Launen“ präsentiert Künstlerin Mademoiselle Mirabelle bei ihrem „Guillotine d’Amour“-Bühnenprogramm, mit dem „die frech, fröhlich, faszinierende Französin“ am Freitag, 21. Januar, 20 Uhr, im Mannheimer Musik-Kabarett Schatzkistl zu Gast ist. Karten zur Show kosten online 22,50 Euro (plus Gebühr).

Online-Ticket Mademoiselle Mirabelle:

https://www.schatzkistl.de/tickets-kaufen/942

Classic Rock und Comedy im Mannheimer Capitol

Mannheim. „The Wolf is back“ heißt es am Donnerstag, 20. Januar, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol. Dazu ein Blick zurück: Bei der „The Wolf with the Red Roses“-Premiere präsentierte das Haus-Ensemble 2013 Klassiker der Rockgeschichte von Meat Loaf bis Bruce Springsteen. Auch diesem Mal singen Kathi Presser, Sascha Lien, Sascha Kleinophorst und Sascha Krebs populäre Classic-Rock-Songs, heuer allerdings nicht in Musiktheater-Form sondern als Konzerterlebnis. Online gibt es Tickets ab 34,50 Euro (plus Gebühr). Der Auftritt des Comedy-Duos Mundstuhl mit ihrem „Flamongos“-Programm am 21. Januar ist dagegen bereits ausverkauft. Eine Filmvorführung der „E.O.F.T. - European Outdoor Film Tour 2021/22“ ist am Dienstag, 25. Januar, 19.30 Uhr, im Capitol zu erleben. Karten für das Outdoor-Community-Festival gibt es für 18,40 Euro über die Internetseite eoft.eu. Comedian Nikita Miller, der wenige Tage zuvor bereits im Heidelberger Karlstorbahnhof zu Gast ist, stattet am Mittwoch, 26. Januar, 20 Uhr, auch dem Capitol einen mit seinem seinem Bühnenprogramm „Freizeitgangster“ einen Besuch ab. Karten dafür gibt es im Internet für 28,50 Euro (plus Gebühr).

Online-Tickets „The Wolf is back“, Karten für „E.O.F.T. - European Outdoor Film Tour, Online-Tickets Nikita Müller:

Online-Konzert beleuchtet Werke französischer Komponistinnen

Mainz. Den „Sonorités féminines – Stimmen französischer Komponistinnen“ widmet sich ein Online-Gesprächskonzert zum Deutsch-Französischen Tag, das am Freitag, 21. Januar, 20.30 Uhr, ausgestrahlt wird. Die Schifferstadter Cellistin Katja Zakotnik sowie Duo-Partnerin Naila Alvarenga (Klavier) und Julius Kircher (Klarinette) spielen dabei im Mainzer Institut français Werke von Marguerite Monnot, Lili und Nadia Boulanger, Rita Strohl, Pauline Viardot-García, Louise Farrenc und Marguerite Monnot. Eine historisch-biographische Einführung des Musik-, Literatur und Medienwissenschaftlers Stefan Horlitz rundet das Programm ab. Die gemeinsame Veranstaltung mit dem Instituts français und der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz wird über den YouTube-Kanal der Landeszentrale und über Facebook gestreamt.

Info zur „Sonorités féminines“ gibt es hier.