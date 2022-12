Sacre-Coeur, die Seele von Paris - eine Entwicklung über 150 Jahre

In diesen Tagen, da verteilt das Institut Française in Mannheim sein Veranstaltungsprogramm für das neue Jahr. Auf der Titelseite prangt nicht etwa der Eiffelturm oder der Arc de Triomphe, auch nicht die ehrwürdige Kathedrale Notre-Dame, sondern Sacre-Coeur. Der weiß leuchtende Kirchenbau oberhalb von Paris ist eines der Wahrzeichen der französischen Metropole – was erstaunlich ist. Denn

...