Wenn sich die Bäume langsam vom Sommer verabschieden, packt die Natur den Farbkasten aus. Das Laub fällt nun in den schönsten Erdtönen zu Boden - die perfekte Zeit, um die Kleinen zu schnappen und mit ihnen einen Herbstspaziergang zu machen. Den Lauf der Jahreszeiten kann man wunderbar in den Mannheimer Stadtparks beobachten.

Das Mannheimer Herzstück, der Luisenpark, hat allerdings ab dem 2. November geschlossen, um ihm den letzten Schliff vor der Buga im kommenden Jahr zu geben. Der Herzogenriedpark dagegen bleibt geöffnet. Dort gibt es nicht nur tolle Spielplätze, auf denen getobt und etwas Vitamin D getankt werden kann, sondern auch einen kleinen Bauernhof. Die Familie Wollschwein etwa genießt in ihrem Außenbereich herbstliche Sonnenstrahlen.

Und auf der anderen Rheinseite? Einladend ist etwa der Ebertpark in Ludwigshafen. In dem circa 29 Hektar großen Erholungsgebiet gibt es Volieren, einen Teich und tolle Spielplätze zu entdecken.