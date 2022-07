Frankfurter Kunsthalle Schirn zeigt einen Poeten des Alltags

Es ist alles ganz einfach. Ugo Rondinone verwendet Motive, die jedes Kind kennt: Sonne, Mond, Sterne und Regenbogen, Bäume, Clowns oder Türen. Der Künstler will viele Menschen erreichen und setzt auf die Kraft der Symbole: „Die Landschaften, die Clowns, die Bäume, die in meinem Werk vorkommen, sind wie ein Alphabet, zu dem alle einen Bezug haben“, so Rondinone. Dass der 58-jährige Schweizer

...