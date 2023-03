Diese Partys und Events gibt es am Wochenende in Mannheim

Mannheim. Was geht eigentlich am Wochenende in Mannheim? Wo kann man feiern gehen und gibt es auch noch andere Veranstaltungen? Die Redaktion hat eine Auswahl des Programms zusammengestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Freitag in den Quadraten

Der Samstag in den Quadraten

Der Sonntag in den Quadraten