Die Seele Frankreichs

Als der noch unbekannte bulgarische Künstler Christo im März 1958 nach Paris kommt, da nimmt er seine Wohnung in der Rue Quentin Bouchart. Von seinem Dachfenster aus sieht er jeden Tag den Arc de Triomphe. Und so reift in ihm und bei seiner Frau Jeanne-Claude, die er in Paris kennenlernt, der Traum, dieses historische Bauwerk zu verhüllen. Nach 60 Jahren des Wartens ist die Aktion für

...