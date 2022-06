Nürburgring. Das ist ein überraschender Auftakt bei Rock am Ring in der Eifel - denn die Punkband Donots eröffnete auf der Hauptbühne nicht nur vor einer erstaunlich großen Menge das Festival, sie baten als Sondergast gleich Die Toten Hosen auf die Bühne, die in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen ihrer Band feiern. Ein Auftakt nach Maß.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1