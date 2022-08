Hier ist Frieden“, hat Mama gesagt.

Der Himmel leuchtet so blau wie zu Hause. Auf den Feldern wächst Getreide wie zu Hause. Es ist aber nicht zu Hause. Und es ist der dritte Tag ohne Luba.

Grischa kennt dieses Land nicht, in dem sie jetzt leben. Und er erinnert sich an keines der anderen Länder, durch die sie gekommen sind; sie sind spurlos an ihm vorübergezogen. Er konnte sie

...