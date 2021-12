Zeichen gegen Querdenker

Mannheim/Rhein-Neckar. Hunderte Menschen haben sich am Montagabend in Mannheim friedlich gegen unangemeldete Proteste von Corona-Leugnern gestellt. Sie bildeten eine Kette um das Rathaus. Wie ein Mitarbeiter dieser Redaktion vor Ort beobachtete, war das Rathaus komplett umstellt – teilweise sogar in zweiter Reihe. Die Kette erstreckte sich in Richtung Paradeplatz über zwei weitere Quadrate. Die Polizei schätzte auf Anfrage die Zahl der Menschen vor Ort auf etwa 400.

Die angemeldete Kundgebung wurde von den Stadträten Chris Rihm und Gerhard Fontagnier organisiert. Man könne nicht tolerieren, dass montags die Demokratie ausgehoben wird, sagten die Politiker, die die Zahl der Teilnehmer auf 500 bis 600 Personen schätzten. „Wenn die Spaziergänger nächsten Montag wieder kommen, werden wir auch wieder hier sein“, sagte Fontagnier. Die Aktion solle eine Reaktion auf die nicht angemeldeten und auch gewaltsamen Demonstrationen der Querdenkerszene aus den vergangenen Wochen sein.

Böller gezündet

Wie an den vergangenen Montagen auch, versammelten sich am Plankenkopf wieder mehrere Gruppen, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Dies hatte die Stadt zuvor mit einer Allgemeinverfügung verboten. Eine Polizeisprecherin sagte, in der Mannheimer Innenstadt seien auch sehr viele Menschen unterwegs, die offenkundig Einkäufe nach Weihnachten erledigten. Daher fehlte der Überblick, wie viele Personen wegen der Proteste vor Ort waren. Die Polizei verwies mit Lautsprecher-Durchsagen darauf, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten und suchte Einzelgespräche mit Demonstranten. Hundertschaften der Polizei waren am Abend in Mannheim im Einsatz. Die Beamtinnen und Beamten mussten an mehreren Stellen Präsenz zeigen. Anders als bei den Protesten in der Vergangenheit wurden den Angaben zufolge nach ersten Erkenntnissen keine Polizisten verletzt, jedoch verbal beleidigt. Zudem seien Böller gezündet worden.

Auch in weiteren Städten der Metropolregion kam es am zu solchen Protesten. In Schwetzingen etwa kamen Menschen in der Innenstadt zu einem Spaziergang zusammen. In der Pfalz gab es ebenfalls Demonstrationen in 18 Kommunen, wie das Polizeipräsidium mitteilte. Den Angaben zufolge waren 300 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, die Lage sei allerdings ruhig geblieben.

Seit Wochen gehen Gegnerinnen und Gegner der Corona-Politik vielerorts in Deutschland auf die Straße. Nicht immer kündigen sie die Demonstrationen offiziell an, sondern treffen sich als sogenannte Spaziergänger. (mit jei)