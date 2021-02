Sinsheim. Der Sinsheimer Stadtteil Eschelbach ist am Mittwoch gegen 16 Uhr zum Schauplatz eines grausamen Verbrechens geworden. Ein 13-jähriger Jugendlicher ist vermutlich durch mehrere Messerstiche zu Tode gekommen. Die Mannheimer Polizei und die Staatsanwaltschaft Heidelberg gehen zum jetzigen Zeitpunkt von einem heimtückischen Mord infolge einer Eifersucht aus. Dringend verdächtig ist ein 14-Jähriger, der wie das Opfer türkischen Migrationshintergrund hat. Der 13-Jährige sei unter einem Vorwand in die Nähe des Tatorts gelockt und nach einem gemeinsamen Spazierweg mutmaßlich mit einem Küchenmesser am Ortsrand auf einem Feld getötet worden. Das teilten die ermittelnden Behörden am Donnerstag in Sinsheim mit. Ob eine dritte Person direkt an der Tat beteiligt gewesen ist, wird noch ermittelt. Diese weibliche Person sei wegen ihres Alters (unter 14) im juristischen Sinne ein strafunmündiges Kind, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Andreas Herrgen. Gegen den 14-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.