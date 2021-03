Mannheim. In der mutmaßlichen Bestechungsaffäre im Mannheimer Bauamt hat das Amtsgericht am Donnerstag Haftbefehl gegen die verdächtige 48 Jahre alte Sachbearbeiterin erlassen. Das teilte das Gericht mit. Die Frau war am Mittwoch festgenommen worden. Sie soll gegen Geld und Geschenke in 18 Fällen nicht-öffentliche Informationen zur Planung von Gewerbebau-Projekten weitergegeben und in einem Fall unrechtmäßig eine Baugenehmigung erteilt haben. Zwei Männer, die die Frau bestochen haben sollen, sitzen bereits seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

AdUnit urban-intext1

Aus dem Dezernat von Baubürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) hieß es am Donnerstag, die Stadt habe erst am Mittwoch von den Ermittlungen erfahren. „Die Vorgänge werden auch intern aufgearbeitet, die Stadt steht dazu in Kontakt mit den Ermittlungsbehörden.“ Für eine Bewertung seien die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen entscheidend. Die Polizei war bei verdeckten Ermittlungen 2019 und 2020 in der Drogenszene auf die Unregelmäßigkeiten gestoßen. imo/apt