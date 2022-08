Kulturamt führungslos

Mannheim. Das Mannheimer Kulturamt steht bald ohne offizielle Führung da: Amtsleiterin Sabine Schirra geht am 31. August in den Ruhestand, ihr Stellvertreter Wolfgang Biller ist bereits verabschiedet worden. Die Nachfolgesuche scheiterte nach Informationen dieser Zeitung am 11. Juli: Die Personalfindungskommission konnte sich in der finalen Runde auf keinen der beiden Bewerber einigen. Das bestätigte die Stadt am Dienstag auf Anfrage: „Die Bewerberlage konnte die unterschiedlichen Erwartungen an die Anforderungen der Stelle nicht vollumfänglich erfüllen, so dass das Stellenbesetzungsverfahren abgebrochen wurde. Eine neue Ausschreibung wird aktuell vorbereitet.“ jpk

