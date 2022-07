Kinder weniger fit

Mannheim. Die sportliche Fitness vieler Kinder und Jugendlicher hat sich in zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie sehr verschlechtert. Dieses Ergebnis einer Untersuchung der baden-württembergischen Kinderturnstiftung deckt sich mit den Eindrücken von Sabine Hartmann, Schulamtsdirektorin und Vorsitzende des Sportkreises Mannheim. „Ich bin besorgt über die Entwicklungen im Bereich Schul- und Freizeitsport und dass das Fitnesslevel so deutlich zurückgegangen ist“, sagte sie dieser Redaktion. Ausdauer und Schnelligkeit hätten deutlich weiter abgenommen. Die Kinder seien auch generell weniger beweglich geworden, was sich etwa schon beim Dehnen und Strecken zeige. vg/sma

