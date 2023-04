Mannheim. Bei 19 gastronomischen Betrieben mit zusammen über 3000 Sitzplätzen können sich die Besucher der Bundesgartenschau in Mannheim, die am Freitag beginnt, stärken. Das Angebot reicht vom Imbiss-Kiosk über ein Marktrestaurant, eine Eis-Lounge und ein italienisches Restaurant bis hin zu einem Biergarten, in dem Gäste sich das Essen selbst mitbringen dürfen und nur die Getränke bestellen müssen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben für jeden Geschmack etwas“, sagt Julia Wich-Schwarz. Die frühere Restaurantmanagerin hat für die Bundesgartenschau-Gesellschaft das gastronomische Angebot koordiniert. Voraussetzung für den Zuschlag an die Bewerber war, dass die Nachhaltigkeitskriterien der Buga eingehalten werden – was bedeutet, dass mindestens die Hälfte der Produkte von regionalen Lieferanten stammen und mindestens drei Fair Trade Produkte auf der Karte stehen müssen, wozu aber auch Kaffee oder Tee gehören können. Sogar ein Insektenburger zählt zum Angebot, ebenso eine eigens kreierte Buga-Brezel. Nur wenige der Gastronomen, die Anfang des Jahres den Zuschlag erhielten, kommen aber aus Mannheim.