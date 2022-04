Fälle von Cybergrooming nehmen auch in Mannheim und der Region zu

Mannheim. Das Risiko für Minderjährige, im Internet von sexueller Gewalt betroffen zu werden, ist gestiegen. Wie aus der Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Mannheim hervorgeht, das die Städte Mannheim und Heidelberg sowie den Rhein-Neckar-Kreis umfasst, sind die Fallzahlen des strafbaren Einwirkens auf Kinder mit technologischen Mitteln signifikant gestiegen von 25 Delikten im Jahr 2020 auf 56 im vergangenen Jahr. Einen Teil dieser Fälle macht das sogenannte Cybergrooming aus, bei dem ein Täter Kinder und Jugendliche auf beliebten Plattformen wie TikTok und Snapchat oder in Videospielen wie Fortnite anspricht mit dem Ziel, sexuelle Kontakte anzubahnen.

Cybergrooming ist strafbar und mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren belegt. Ab dem kommenden Jahr wird es als eigenes Delikt in der Statistik erfasst.

Wie aus der Kriminalstatistik weiter hervorgeht, hat auch die Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten über Messengerdienste wie WhatsApp zugenommen. Täterinnen und Täter sind häufig Kinder und Jugendliche, die sich der Tragweite ihres Tuns nicht bewusst sind. Erst in der direkten Konfrontation mit dem Gesehenen, dass dort ein Mensch erniedrigt, gequält oder verletzt wird, wird den Kindern die Tragweite bewusst. „Die sind dann oft ganz erschrocken und sagen: ,Aber das war so unreal‘“, erklärt Jürgen Held von der Fachstelle für Medienbildung der Stadt Mannheim. Sensibilisierung sei deshalb einer der wichtigsten Aufgaben in der Präventionsarbeit.

Die Gesamtzahl der Sexualdelikte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim belief sich 2021 auf 1186, das waren fast 33 Prozent mehr als im Vorjahr. Grundsätzlich fließen in die Statistik nur die bekanntgewordenen Fälle ein, Experten gehen von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus.