Wieder mehr Lehrlinge in der Region

Rhein-Neckar/Darmstadt. Nach zwei Jahren Corona-Delle haben 2022 wieder mehr junge Menschen in der Region eine Ausbildung begonnen. Das zeigen Zahlen der Industrie- und Handelskammern Rhein-Neckar und Darmstadt. Demnach starteten im Bezirk der IHK Rhein-Neckar 2022 knapp 3700 Lehrlinge in eine Ausbildung, das waren 4,3 Prozent mehr als 2021. Im Bezirk der IHK Darmstadt lag das Plus bei 4,7 Prozent. Dort wurden knapp 2700 Ausbildungsverträge abgeschlossen. „Der Anstieg 2022 zeigt, dass wir beim Thema Ausbildung das Coronatief hinter uns gelassenhaben und der Aufholprozess erfolgreich läuft“, sagt Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Ausbildungsmarkt hatte in der Pandemie deutlich gelitten, Jugendliche und Betriebe fanden nur schwer zueinander. So konnten Berufsberater- und beraterinnen nicht in die Schulen, Ausbildungsmessen fielen aus. Manche Unternehmen kappten außerdem die Zahl der Ausbildungsplätze.

Kammern planen Kampagne

Inzwischen bessert sich die Lage, vom Vorkrisenniveau sind die Zahlen aber noch entfernt: 2022 begannen im IHK-Bezirk Rhein-Neckar rund 13 Prozent weniger junge Menschen eine Ausbildung als 2019, im Bezirk der IHK Darmstadt lag das Minus bei knapp sechs Prozent.

Mehr zum Thema Konjunktur Arbeitsmarkt 2022 stabil - Fachkräftemangel im Fokus Mehr erfahren

Auch 2022 konnten die Unternehmen nicht alle Lehrstellen besetzen. Im Bezirk Rhein-Neckar blieben nach Zahlen der Arbeitsagentur 777 Plätze offen. Die Industrie- und Handelskammern wollen das Thema in den nächsten Monaten mit einer bundesweiten Kampagne in den Fokus rücken. „Die Zeiten sind für junge Menschen extrem gut, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, der tolle Perspektiven bietet. Die Bereitschaft der Unternehmen, auszubilden und die Fachkräfte von morgen zu gewinnen, ist unglaublich hoch“, sagt Hans-Heinrich Benda, Geschäftsbereichsleiter Aus- und Weiterbildung bei der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar. tat