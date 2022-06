Mannheimer Morgen Plus-Artikel Arbeitswelt - Die Initiative Joblinge hilft jungen Menschen beim Einstieg in die Arbeitswelt – jetzt hat ein dritter Standort in der Region eröffnet Wie die Initiative Joblinge junge Menschen in der Region beim Berufsstart unterstützt

Viele Firmen suchen derzeit Kandidatinnen und Kandidaten für offene Lehrstellen – trotzdem gibt es junge Menschen, die durchs Raster fallen. © dpa/Joblinge