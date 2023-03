Frau Tashiro, erinnern Sie sich noch an das Verfahren vor zehn Jahren gegen Ulrich Engler?

Annerose Tashiro: Natürlich, Ulrich Engler war einer der – in diesem Fall muss man sagen leider – schillerndsten Anlagebetrüger, die es in den vergangenen Jahrzehnten in Europa und den USA gegeben hat. Ich habe damals als Vertreterin des US-Insolvenzverwalters vor dem Mannheimer Landgericht

...