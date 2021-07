Warnung aus dem Rauchmelder

Berlin. Warum waren bei der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die Feuerwehren alarmiert, aber viele Bürger blieben unerreichbar? Entweder hatten sie keine Smartphones oder diese ausgeschaltet – oder keinen Empfang, weil Handy- und Stromnetze ausfielen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), aber auch viele Stadtwerke, Energieversorger, Logistikunternehmen, Radio- und TV-Sender und Feuerwehren sind vom Mobilfunk, von der Warn-App Nina und nicht zuletzt vom Stromnetz unabhängig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Übertragung via Satellit

Sie verlassen sich auf eine zweite, satellitengestützte digitale Infrastruktur, die mit 1200 Sendestationen in Deutschland und Frankreich von einem kleinen Unternehmen mit Sitz in Berlin angeboten wird: E-Message. Allein bei der Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen sind 115 Endgeräte im Einsatz, kleine Meldeempfänger, sogenannte Pager, auf denen die Warnungen einlaufen.

Warn-Apps für den Katastrophenfall sind eine nahe liegende Lösung. Sie versagt allerdings, wenn Strom- und Mobilfunknetze ausfallen. © dpa

Dietmar Gollnick, Chef von E-Message, glaubt, dass man seine Spezialistenlösung für einen größeren Kreis von Entscheidungsträgern anbieten könnte, vielleicht sogar für alle. „Am besten durch Endgeräte, die von der Bevölkerung ohnehin schon genutzt werden. Wir haben drei Millionen Leute, die eine Wetterstation zu Hause haben und Vorhersagen über unser System bekommen“, sagte er dieser Redaktion. Noch billiger wäre es, ein Modul in Rauchmeldern unterzubringen. „Davon sind zurzeit 40 Millionen im Einsatz“, so Gollnick.

Die Nachrichten werden via Satellit auf Sendestationen übertragen, die mit modernsten Technologien im Frequenzbereich 460 MHz und einer Leistung bis zu 100 Watt auch in hochsensiblen oder abgeschirmten Bereichen wie zum Beispiel Kellern, Tiefgaragen, Tunneln oder Stahlbetonbauten einen guten Empfang erzielen sollen. Da man anders als die Mobilfunkanbieter nicht Zehntausende Sendestationen braucht, sind die wenigen Stationen strategisch positioniert und gut geschützt, oft stehen sie in gemeinsamen Anlagen mit Fernsehsendern oder der Bundeswehr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Politisch geht der Zug gerade in eine andere Richtung. Bereits seit Mai prüft das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz die Einführung von Cell Broadcast (CB). Das ist ein System, das weltweit in vielen Ländern zum Einsatz kommt, etwa in den USA, Kanada oder Japan, und der Einfachheit halber als SMS-Warnung bezeichnet wird. In Wahrheit ist es ein eigener Dienst, der bis zu 1395 Zeichen lange Push-Nachrichten auch ohne Zutun des Nutzers auf dem Handydisplay anzeigt – bei Bedarf auch mit einem Warnton.

Das Manko ist, dass CB bisher von keinem Mobilfunkprovider in Deutschland angeboten wird. Die Technik gilt als teuer, nach Auskunft von BBK-Präsident Armin Schuster müssten bereits für den Start rund 30 bis 40 Millionen Euro investiert werden.

Hinzu kommt, dass bei Katastrophen schnell sowohl das Mobilfunk- als auch das Stromnetz ausfallen können. Noch am Montag gab Telekom-Sprecher Philipp Kornstädt gegenüber dem Onlinemagazin „Golem.de“ zu bedenken, „beim aktuellen Katastrophenfall wurde die Infrastruktur so stark beschädigt, dass viele Netzkomponenten ausgefallen sind“. Nur zwei Tage später sah Telekom-Vorstandsvorsitzender Tim Höttges wesentlich rosiger in die Zukunft. Er sagte: „Cell Broadcast, also die Warnung per SMS, muss ein Teil des Warnsystems sein. Wir können das System aufbauen.“

„Hatten keinen einzigen Ausfall“

Was war passiert? Der Dienstherr des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), hat gerade eine positive Entscheidung durch die Bonner Behörde bis September angekündigt. Ergebnisoffen ist die „Prüfung“ durch das BBK faktisch nicht mehr.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

E-Message-Chef Gollnick wundert sich: „Cell Broadcasting ist auf derselben Infrastruktur aufgebaut wie die modernen Warn-Apps. Sie brauchen die Datenzuleitung zu den Sendestandorten, sie brauchen die Stromversorgung. Wenn das Mobilfunknetz ausfällt, fällt auch Cell Broadcast aus.“ Gollnick: „Ich sehe den großen Sprung nicht.“

Keine Frage, auch Gollnick redet in eigener Sache. Aber er kann darauf verweisen, dass bei E-Message das Netz nicht erst ausgebaut werden muss. Und: „Wir hatten beim Hochwasser keinen einzigen Ausfall.“