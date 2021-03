  Volocopter erhält 200 Millionen Euro von Investoren

Bruchsal. Der Flugtaxi-Entwickler Volocopter hat weitere 200 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Das Geld solle in die weiteren Schritte zur Zulassung des Volocity genannten elektrischen Flugtaxis fließen und dabei helfen, die Eröffnung der ersten kommerziellen Routen zu beschleunigen, teilte das Unternehmen aus Bruchsal am Mittwoch mit. Zu den neuen Investoren der jüngsten Finanzierungsrunde zählten unter anderem Continental und Fonds des Vermögensverwalters Blackrock. Zudem hätten sich alle bestehenden Investoren erneut beteiligt, darunter Daimler, DB Schenker und der chinesische Autokonzern Geely. Volocopter hat damit nach eigenen Angaben mittlerweile 322 Millionen Euro an Kapital aufgenommen. Das Unternehmen plant Flugtaxidienste in Metropolen weltweit. dpa (BILD: dpa)