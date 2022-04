Mannheim. Der Auftakt in das neue Geschäftsjahr ist für den Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub gut gelaufen, „trotz eines schwierigen Marktumfelds“, wie Finanzvorständin Dagmar Steinert am Freitag bei der Vorstellung der Quartalszahlen sagte. In den ersten drei Monaten dieses Jahres legte der Umsatz um 16 Prozent auf 808 Millionen Euro zu. Profitiert hat Fuchs dabei vor allem von

...