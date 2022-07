Porsche hebt Renditeziele deutlich an

Weissach. Der Sportwagenbauer Porsche AG will in den kommenden Jahren seine Profitabilität deutlich steigern. Langfristig strebe die Volkswagen-Tochter vor Zinsen und Steuern einen operativen Gewinn in Höhe von 20 Prozent des Umsatzes an, sagte Finanzchef Lutz Meschke anlässlich einer Investorenveranstaltung am Montag in Weissach. Im vergangenen Jahr hatte die Marge bei 16 Prozent gelegen. Mittelfristig will Porsche über die kommenden Jahre den Umsatz um jährlich durchschnittlich 7 bis 8 Prozent steigern und 17 bis 19 Prozent Marge erzielen. Der Sportwagenbauer Porsche soll möglichst noch in diesem Jahr vom VW-Konzern an die Börse gebracht werden, geplant ist bislang eine Notierung im vierten Quartal.

Porsche könnte noch im vierten Quartal dieses Jahres an die Börse rollen.

Dieses Jahr sollen 17 bis 18 Prozent des Umsatzes als operativer Gewinn hängenbleiben. Das wären bei einem angestrebten Wachstum auf 38 bis 39 Milliarden Euro Erlös (Vorjahr: 33,1 Milliarden Euro) bis zu gut 7 Milliarden Euro operativer Gewinn. In den kommenden Jahren soll auch der Schwenk zu vollelektrischen Autos den Gewinnen Schub verleihen – hier sieht Meschke noch bessere Möglichkeiten beim Verkaufspreis als bei Verbrennern. dpa