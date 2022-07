Patentrechtsverletzung: CureVac reicht Klage gegen BioNTech ein

Tübingen. Das CureVac hat beim Landgericht Düsseldorf Klage gegen die BioNTech SE und zwei ihrer Tochterunternehmen eingereicht. Wie das biopharmazeutisches Unternehmen in einer eigenen Pressemeldung bekanntgab, will es seine geistigen Eigentumsrechte aus mehr als zwei Jahrzehnten Arbeit in der mRNA-Technologie geltend machen, die zur Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen beigetragen haben. Gefordert wird "eine faire Entschädigung" für die Verletzung einer Reihe der geistigen Eigentumsrechte von CureVac wie "EP 1 857 122 B1", "DE 20 2015 009 961 U1", "DE 20 2021 003 575 U1" und "DE 20 2015 009 974 U1". Diese werden laut Curevac bei der Herstellung und dem Verkauf des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer verwendet. Curevac strebt jedoch keine einstweilige Verfügung an und beabsichtigt auch nicht, rechtliche Schritte einzuleiten, die den Verkauf des Impfstoffs behindern könnten.

