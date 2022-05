Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine haben sich viele deutsche Unternehmen aus Russland zurückgezogen. Globus jedoch will seine 19 Märkte dort weiter betreiben. „Globus hat frühzeitig entschieden, die Investitionen in die eigenen Lebensmittelmärkte vor Ort drastisch zu reduzieren und neue Expansionsprojekte in Russland vollständig zu stoppen“, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit.

