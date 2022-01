Heidelberger Unternehmen Lamy bekommt neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung

Heidelberg. Das Heidelberger Schreibwaren-Unternehmen Lamy bekommt mit Steffen Rübke einen neuen CEO und Vorsitzenden der Geschäftsführung. Wie das Unternehmen mitteilt, wird Rübke seine Tätigkeiten am 1. Februar aufnehmen und die Bereiche Marketing und Vertrieb verantworten. Der 48-Jährige kommt von der Reiseverlagsgruppe Mairdrumont in Ostfildern, dort war er fünf Jahre lang als Geschäftsführer tätig.

Peter Utsch, der derzeit bei der C. Josef Lamy GmbH Geschäftsführer für Produktion, Finanzen und Corporate Services ist, wird als zweiter Geschäftsführer und COO/CFO weiterhin für diese Bereiche zuständig sein. Utsch ist derzeit Teil der dreiköpfigen Führungsmannschaft bei Lamy. Marketing-Geschäftsführerin Beate Oblau wird sich nach 30-jähriger Tätigkeit für das Unternehmen ebenso wie Vertriebsgeschäftsführer Thomas Trapp, der seit 20 Jahren für Lamy tätig ist, zurückziehen.

Lamy ist Hersteller von hochwertigen Design-Schreibgeräten und hat seinen Sitz in Heidelberg-Wieblingen. Im Jahr 2021 machte das Unternehmen laut eigenen Angaben einen Umsatz von rund 80 Millionen Euro, die Jahresproduktion lag bei rund sieben Millionen Schreibgeräten. Lamy gibt an, ausschließlich in Deutschland zu produzieren und am Stammsitz in Heidelberg 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen.