Ob Medizintechnik oder IT - Hochqualifizierte sind in vielen Branchen gesucht. Um sie zu gewinnen, müssen Firmen aber mehr bieten als ein dickes Gehalt, sagt Alexander Heise, Vorstandsmitglied beim Personaldienstleister Hays in Mannheim.

Herr Heise, die Nachfrage nach hochqualifizierten Fachkräften ist zuletzt deutlich gestiegen. Wer ist besonders gefragt?

Heise: Wir

...