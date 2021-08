HAAS MEDIA stellt sich neu auf

Mannheim. Mannheim. Die Vermarktung der Mannheimer HAAS Mediengruppe stellt sich neu auf, um die regionalen Märkte und die Digitalvermarktung weiter zu stärken sowie das Angebotsportfolio zu erweitern. In der Vermarktungsgesellschaft HAAS MEDIA GmbH liegen weiterhin die Vermarktungsaktivitäten für den „Mannheimer Morgen“ sowie die Verantwortlichkeit für das überregionale Vermarktungsgeschäft der Titel der HAAS Mediengruppe („Mannheimer Morgen“, „Südhessen Morgen“, „Schwetzinger Zeitung“, „Bergsträßer Anzeiger“ und „Fränkische Nachrichten“). Besonderer Fokus wird künftig auf die Entwicklung von kundenindividuellen Kommunikationslösungen und den Ausbau von vermarktungsseitigen digitalen Geschäftsmodellen gelegt, von dem sämtliche Titel der HAAS Mediengruppe profitieren werden.

Regionalvermarktung gestärkt

Franzisca Jaster (Bild oben) und Yvonne Wenzel (Bild unten) werden mit sofortiger Wirkung zu Geschäftsführerinnen der HAAS MEDIA GmbH berufen. In der Geschäftsführung verantwortet Franzisca Jaster das vermarktungsseitige Digitalgeschäft und Yvonne Wenzel die regionale Vermarktung. Zusammen mit Bernd Masal, Prokurist der HAAS MEDIA, bilden sie die Geschäftsführung. Michael Hollfelder, seit Juli 2017 Geschäftsführer der HAAS MEDIA, wird Ende August auf eigenen Wunsch im allerbesten Einvernehmen die HAAS MEDIA verlassen.

Gleichzeitig werden die Regionalvermarktungen vor Ort weiter gestärkt. Die regionale Werbevermarktung des „Bergsträßer Anzeigers“ wird zum Jahreswechsel direkt an die Geschäftsführung des „Bergsträßer Anzeigers“ in Bensheim angebunden und folgt damit dem Vermarktungskonzept, das bereits bei den „Fränkischen Nachrichten“ in Tauberbischofsheim und bei der „Schwetzinger Zeitung“ mit Erfolg praktiziert wird.

„Ich freue mich, dass wir die Geschäftsführung der HAAS MEDIA mit Yvonne Wenzel und Franzisca Jaster sowie die Geschäftsführung der Stadtteilzeitung mit Bernd Masal aus den eigenen Reihen besetzen können“, sagte Florian Kranefuß, Vorsitzender der Geschäftsführung der HAAS Mediengruppe.„Für die strategische Ausrichtung und die zukunftsorientierte Weiterentwicklung der HAAS MEDIA GmbH wünsche ich dem künftigen Führungsteam viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich danke Michael Hollfelder für sein großes Engagement und die guten Ergebnisse, die er mit HAAS MEDIA erzielt hat. Wir bedauern seine Entscheidung sehr und wünschen ihm für seine Zukunft weiterhin viel Erfolg und persönlich alles Gute.“ red (BILDer: Privat/Vanessa Groß)