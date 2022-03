Daimler Truck neu im Dax

Stuttgart/Mannheim. Der Lastwagenhersteller Daimler Truck mit großen Standorten in Mannheim und Wörth steigt in die erste Börsenliga auf. Das Unternehmen werde ab 21. März im Dax geführt, teilte die Deutsche Börse am späten Donnerstagabend mit. Neben Daimler Truck steigt zudem der Rückversicherer Hannover Rueck auf. Weichen müssen dafür der Konsumgüterkonzern Beiersdorf und das Energieunternehmen Siemens Energy.

Aktienkurs schwächelt

Daimler Truck – die abgespaltene Lkw-Sparte der ehemaligen Daimler AG – ist erst seit Ende vergangenen Jahres an der Börse und seit Februar im MDax mittelgroßer Werte. Mitte Januar hatte der Aktienkurs bei 35,75 Euro einen neuen Höchststand erreicht. Am Donnerstagabend lag der Kurs bei 23,40 Euro, seit Wochen geht er zurück. Hier dürfte vor allem die angespannte Marktlage mit dem Ukraine-Krieg belasten.

Daimler-Truck-Chef Martin Daum beim Börsengang Ende 2021.

Mit dem Einzug in den deutschen Leitindex Dax verbucht Daimler Truck einen Imagegewinn und wird für internationale Investoren noch sichtbarer. Im Dax befinden sich die größten 40 deutschen börsennotierten Unternehmen. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Der Nutzfahrzeughersteller hat im abgelaufenen Jahr seinen Absatz deutlich gesteigert. Mit 455 000 Einheiten seien weltweit rund 20 Prozent mehr Fahrzeuge abgesetzt worden als im Vorjahr, teilte das Unternehmen bereits Mitte Januar mit. Daimler Truck will am 24. März die ausführlichen Zahlen zum Jahr 2021 und eine Prognose für 2022 veröffentlichen.

Im Mannheimer Lkw-Motorenwerk und bei Evobus sind insgesamt 8300 Menschen beschäftigt, im Lkw-Montagewerk Wörth (Pfalz) sind es rund 10 000. jung