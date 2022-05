Dagmar Steinert geht – Isabelle Adelt kommt

Im Vorstand von Fuchs Petrolub steht ein Wechsel an. Finanzchefin Dagmar Steinert, 57, verlässt das Unternehmen Ende des Jahres „auf eigenen Wunsch“, wie es in einer Mitteilung heißt. Isabelle Adelt (38) übernimmt im vierten Quartal ihre Nachfolge. Adelt ist derzeit Spitzenmanagerin bei Schenck in Darmstadt. Schenck unterstützt Industriekunden dabei, Abläufe zu optimieren, etwa in der Produktion.

Dagmar Steinert ist seit neun Jahren bei Fuchs Petrolub und gehört seit 2016 dem Vorstand an. Neben Finanzen verantwortet sie Recht, Beziehungen zu Investoren und Digitalisierung. Ihr Mandat läuft eigentlich bis Dezember 2023. Vorzeitig verlässt die Diplom-Kauffrau Mannheim. Künftiger Arbeitgeber ist der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall aus Düsseldorf. Dort ist Steinert schon von 2003 bis 2013 gewesen – und folgt ab Januar 2023 im Vorstand auf Finanzchef Helmut P. Merch.

Isabelle Adelt hat nach dem Wirtschaftsstudium an der Universität Bielefeld bei der Unternehmensberatung Ernst & Young gearbeitet. Danach folgten verschiedene Führungspositionen beim Technologiekonzern Zeiss. Seit 2019 ist sie bei Schenck. Laut Profil auf dem Karrierenetzwerk Linkedin spricht die Finanz- und Digitalisierungsexpertin sechs Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Italienisch und Portugiesisch. Mit der 38-jährigen Adelt wird sich der Vorstand von Fuchs Petrolub deutlich verjüngen. jung