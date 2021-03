Mannheim/Kaiserslautern. Der Mannheimer Konzern Fuchs Petrolub hat in Kaiserslautern eine neue Produktionsanlage eingeweiht. Dort werden Polyharnstoff-Schmierfette hergestellt, die unter anderem bei Elektroautos, bei Windrädern oder in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen. „Das neue Produktionswerk ist eines unserer letzten Projekte der 2016 gestarteten globalen Wachstumsinitiative, die auf Kapazitätserweiterung und technologischen Fortschritt ausgerichtet ist“, sagte Vorstandsvorsitzender Stefan Fuchs auf einer virtuellen Konferenz. Das Unternehmen hat seinen Angaben nach in den vergangenen fünf Jahren weltweit rund 600 Millionen Euro in neue Anlagen und Labore, Erweiterungen und IT-Projekte gesteckt.

Von der Pfalz aus werden Kunden in Europa und auf der ganzen Welt mit den speziellen Schmierfetten beliefert. Die voll automatisierte Produktionsanlage hat rund 25 Millionen Euro gekostet. Sie soll als Vorbild für künftige Anlagen von Fuchs Petrolub in den USA und China dienen. In Kaiserslautern arbeiten 353 Beschäftigte für den Konzern. jung