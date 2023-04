Mannheimer Morgen Plus-Artikel Elektromobilität Roche verdoppelt Zahl der Elektro-Ladesäulen für Mitarbeiter in Mannheim

Der Schweizer Gesundheitskonzern Roche investiert an seinem größten deutschen Standort in Mannheim in die Elektromobilität. Wie viele Ladepunkte für Angestellte es nun gibt und welche Anreize das Unternehmen schafft