Fuchs-Petrolub-Finanzchefin Isabelle Adelt warnt: Weltwirtschaft ohne China? Schwierig.

Adelt, neu im Vorstand von Fuchs Petrolub, hat lange Jahre in China gelebt und warnt vor einer einseitigen Sichtweise gegenüber dem Land. Im Gespräch erzählt sie auch, auf was sie sich bei der Bundesgartenschau in Mannheim besonders freut.