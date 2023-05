Mannheimer Morgen Plus-Artikel Wirtschaftspolitik Arbeitgeberpräsident Dulger kritisiert Baerbocks China-Politik

"Endlich Optimismus! Was braucht Deutschland jetzt?" Darüber diskutierte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger am Dienstagabend mit Gästen aus Wirtschaft, Kultur und Politik bei einer Veranstaltung des "Mannheimer Morgen" und der Reiss-Engelhorn-Museen. Vor allem mit Kritik an der Außenministerin sparte der Heidelberger Unternehmer nicht.