Südzucker treibt Protein-Strategie voran - Einstieg bei Grillido

Mannheim/München. Südzucker beteiligt sich über die Tochter Beneo an Grillido. Das Start-up aus München entwickelt und stellt Produkte zum Grillen her – vegetarisch, vegan oder als hybride Form aus Fleisch und Gemüse. Südzucker beteiligt sich mit 14 Prozent an Grillido. Über die Höhe der Investition wurden keine Angaben gemacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mannheimer Konzern will bei pflanzenbasierten Lebensmitteln wachsen. Man gehe nun „einen entscheidenden nächsten Schritt“ in der Umsetzung der Protein-Strategie, erklärte Südzucker-Vorstandsmitglied Helen Arnold laut Mitteilung. Grillido um die beiden Gründer Manuel Stöffler und Michael Ziegler will zunächst auf dem deutschen Markt wachsen – der Vertrieb läuft schon jetzt über einen eigenen Online-Shop und über Einzelhandelsketten –, ehe die Expansion ins Ausland ansteht.

„Wir möchten helfen, den Fleischkonsum zu reduzieren, ohne das Geschmackserlebnis einzuschränken“, sagten Stöffler und Ziegler. Eine Wurst im Sortiment enthält neben Hähnchenfleisch auch Spinat und Kräuter. Zum Entwicklerteam gehört den Angaben nach ein Spitzenkoch.