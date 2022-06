Schon seit Jahren werden millionenschwere Kartellklagen von Industriekunden gegen Südzucker (Mannheim), Nordzucker (Braunschweig) und Pfeifer & Langen (Köln) verhandelt. Jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache. Anfang Juni stehen zwei wichtige Termine am Landgericht Mannheim an. Und eine Verhandlung in Düsseldorf könnte eine Wendung zugunsten der Kläger bedeuten.

Um was geht es ...