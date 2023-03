Rekordjahr für CropEnergies - Dividende soll steigen

Mannheim. Der Mannheimer Ethanolhersteller CropEnergies hat im Geschäftsjahr 2022/23 nach vorläufigen Zahlen das nach eigenen Angaben beste Ergebnis seit Gründung des Unternehmens erwirtschaftet. Der Umsatz erhöhte sich von rund 1,1 Milliarden Euro im Vorjahr auf nun 1,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis verbesserte sich von 127 Millionen Euro auf rund 249 Millionen Euro.

Gründe für das Rekordergebnis seien zum einen die insbesondere in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs hohen Ethanolerlöse gewesen, teilte CropEnergies mit. Zum anderen habe das Unternehmen noch vor dem Ukraine-Krieg Preissicherungen für Rohstoffe und Energie abgeschlossen, was steigenden Kosten entgegengewirkt habe. Der vollständige Bericht für das Geschäftsjahr 2022/23 wird am 24. Mai veröffentlicht.

Die Dividende soll von 45 Cent auf 60 Cent je Aktie steigen. Darüber muss die Hauptversammlung am 11. Juli entscheiden.