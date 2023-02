Wachstum bei Roche gebremst

Der Pharmakonzern Roche ist im Geschäftsjahr 2022 nur leicht gewachsen. Der nachlassende Rückenwind durch die Corona-Pandemie hat in beiden Sparten - Pharma und Diagnostik - Spuren hinterlassen. Der Konzernumsatz legte um ein Prozent auf 63,3 Milliarden Franken (63,4 Mrd Euro) zu, wie die Schweizer am Donnerstag in Basel mitteilten. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Wachstum zwei Prozent.

