IG Metall und Betriebsrat von Daimler Truck in Mannheim kündigen massiven Widerstand gegen die Sparpläne bei Evobus an. Am Freitagmorgen sind die Beschäftigten aus der Frühschicht zum Stand der Dinge informiert worden, am Abend ist eine weitere Veranstaltung für die Mittelschicht geplant.

Wie seit Sommer bekannt, will Evobus den Rohbau nach Tschechien verlagern. Nach Angaben der

...