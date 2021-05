Umweltaktivisten blockieren Zufahrt von HeidelbergCement-Werk

Leimen. Rund 40 bis 50 Umweltaktivisten von „Extinction Rebellion“ haben am Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr, die Zu- und Abfahrt zum Werkgelände von HeidelbergCement in Leimen blockiert. Sie forderten einen wirksameren Klimaschutz von dem Unternehmen. Die Blockade am Mittwochvormittag sei "stabil und fröhlich", wie die Aktivisten über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilten.

Nach Angaben der Polizei wurden die Frauen und Männer aufgerufen, das Gelände zu verlassen. Außerdem seien Platzverweise ausgesprochen worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, verließ ein Teil der Menschen den Ort nach wenigen Stunden zunächst friedlich, andere Teilnehmer der Blockade seien von Beamten weggetragen worden. Zuvor seien Dutzende Lastwagen von den Aktivisten an der Zu- und Abfahrt gehindert worden. Insgesamt sei die Stimmung friedlich gewesen, die Polizei war etwa mit 50 Beamten vor Ort, hieß es weiterhin.

Weil der Verdacht der Nötigung im Raum stehe, seien die Personalien der Aktivisten aufgenommen worden. Sie kritisieren den Baustoffkonzern unter anderem für dessen klimaschädlichen CO2-Ausstoß. Fotos zeigen, wie Frauen und Männer am Mittwoch vor dem Werksgelände sitzen. Die Aktion fand einen Tag vor der Aktionärsversammlung von HeidelbergCement statt und stand unter dem Motto "Zukunft statt Zement".

Weiterer Protest ist für Donnerstag, 6. Mai, angekündigt. Das Bündnis "cemEND" hat zu einer Kundgebung vor dem Hauptgebäude von HeidelbergCement in Heidelberg aufgerufen. An dem Aufruf beteiligt ist auch die Klima-Bewegung "Fridays for Future". (mit dpa)

