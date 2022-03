Erneute Fackeltätigkeit bei der BASF

Ludwigshafen. Bereits zum fünften Mal in den vergangenen drei Wochen kommt es bei der BASF zu einem sogenannten Umweltereignis: Seit einer Betriebsunterbrechung gegen 4 Uhr am Dienstagmorgen werde in einer Anlage im Werksteil Nord der BASF SE in Ludwigshafen überschüssiges Gas über Fackeln verbrannt. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Dabei solle es zu Fackeltätigkeiten kommen, die noch den Tag über andauern sollen, heißt es weiter. Die zuständigen Behörden seien informiert.

