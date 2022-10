BASF bekommt neuen Finanzchef

Der Chemiekonzern BASF bekommt einen neuen Finanzchef: Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, wird Dirk Elvermann den Bereich Finanzen im Vorstand künftig verantworten. Der 51-Jährige arbeitet seit 2003 bei der BASF. Elvermann ist promovierter Jurist, seine Laufbahn im Unternehmen startete er am Standort Ludwigshafen. Später war er auf verschiedenen Positionen unter anderem in Polen und

...