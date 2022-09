Vorsicht mit der Dachbox

München. Wer Gepäck auf dem Autodach transportieren will, muss wissen: Mit Aufbauten wie einer Dachbox verändern sich sowohl das Gewicht als auch der Schwerpunkt des Fahrzeugs – und damit auch das Fahrverhalten. Zudem reagiert das Auto mit Dachbox deutlich empfindlicher auf Seitenwind, so der TÜV Süd. Vorsicht ist also angesagt, vor allem auf Brücken, bei Waldschneisen oder beim Überholen von Lastwagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Höchstgeschwindigkeit sieht die Straßenverkehrsordnung (StVO) für das Fahren mit Dachbox nicht vor. Allerdings raten Autoclubs und auch der TÜV Süd, damit nicht schneller als 130 km/h zu fahren. Ein vom Hersteller der Box genanntes Höchsttempo sollte aber keinesfalls überschritten werden. tmn